Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας δείχνει να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία από οποιοδήποτε κόμμα στη σύγχρονη ιστορία στις αυριανές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με μια τελική προβολή εδρών του YouGov, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η ανάλυση προβλέπει ότι οι Εργατικοί θα συγκεντρώσουν 431 έδρες, με τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να αναμένεται να κερδίσουν 102. Δίνει στους Εργατικούς μια πλειοψηφία 212 εδρών.

Final YouGov MRP shows Labour on course for historic election victory



Labour: 431 (+229 from GE2019 result)

Con: 102 (-263)

Lib Dem: 72 (+61)

SNP: 18 (-30)

Reform UK: 3 (+3)

Plaid: 3 (-1)

Green: 2 (+1)



Fieldwork: 19 June – 2 Julyhttps://t.co/JxacgEVIPW pic.twitter.com/g8G2mtbGTn