Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνα στην Ανατολική Σικελία εντάθηκε το απόγευμα της Δευτέτρας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σιντριβάνι λάβας στον νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου.

Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης το ύψος της εκρηκτικής στήλης εκτιμάται σε περίπου 4.500 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Το σύννεφο στάχτης αναμένεται να κινηθεί ανατολικά, δηλαδή προς το Ιόνιο Πέλαγος.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που έχουν καταγράψει χρήστες του Χ.

The tallest active volcano in Eurasia, erupts for the third time in 2023…

Mount #Etna: Is Sicily still safe to visit when the volcano is active? pic.twitter.com/FWOGNfd7GW — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) November 14, 2023

🌋 Sicily’s Mount Etna volcano has begun to erupt.



Etna, one of the most active volcanoes, previously erupted in August, compelling the operation of the Catania airport to be suspended. pic.twitter.com/7kgrrJaBBD — Bhavika Kapoor ✋ (@BhavikaKapoor5) November 13, 2023

Mt #Etna still throwing out some sparkles tonight ✨✨✨



Link to livestream 👇 pic.twitter.com/NUNgoElbGR November 14, 2023

