Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας αναμένεται ότι θα κερδίσει με συντριπτική διαφορά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα και θα εξασφαλίσει άνετη πλειοψηφία 194 εδρών στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov, οι Εργατικοί αναμένεται να κερδίσουν 422 έδρες ενώ το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα μόνο 140 έδρες.

Our first MRP of the 2024 general election shows Labour winning a majority of 194, larger than even Tony Blair's landslides



Labour: 422 (+220 from GE2019)

Conservative: 140 (-225)

Lib Dem: 48 (+37)

SNP: 17 (-31)

Green: 2 (+1)

PC: 2 (-2)

Reform UK: 0 (=)https://t.co/P20M6KsS4p pic.twitter.com/bRkmaVeAwh