Φρίκη επικρατεί στη Βραζιλία όταν ψαράδες εντόπισαν σε βάρκα τουλάχιστον 20 σορούς σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Συγκεκριμένα η βάρκα με τις σορούς βρέθηκε στις ακτές της Μπραγκάνσα, βορειοανατολικά της Πάρα όπως ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Βραζιλίας.

Um barco com corpos em avançado estado de decomposição foi encontrado por pescadores próximo à praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. Os trabalhadores o encontraram na manhã deste sábado (13/04), e as primeiras informações são de que havia 20 pessoas mortas na embarcação. pic.twitter.com/0ll8CYkp3G