Βόρεια Κορέα: “Η χώρα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης” λέει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης, επανέλαβε χθες, Δευτέρα, ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τον οποίο η Νότια Κορέα είναι «το πιο εχθρικό κράτος», όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Θα συνεχίσουμε να εδραιώνουμε σταθερά, με μη αναστρέψιμο τρόπο το καθεστώς μας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικό όπλο, ενώ παράλληλα θα εντείνουμε επιθετικά τον αγώνα μας ενάντια στις εχθρικές δυνάμεις», δήλωσε o Κιμ σε ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου στην Πιονγκγιάνγκ.

«Σύμφωνα με την αποστολή που μας έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας (της Βόρειας Κορέας), θα αναπτύξουμε και θα ενισχύσουμε περαιτέρω την πυρηνική μας αποτροπή αυτοάμυνας», πρόσθεσε.

Η ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου είναι «πλήρως δικαιολογημένη», εκτίμησε ο Κιμ. Η Πιονγκγιάνγκ, επεσήμανε ο ίδιος, θα εγγυηθεί την «τέλεια επιχειρησιακή ετοιμότητα» των πυρηνικών της δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπίσει «στρατηγικές απειλές».

Εξάλλου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απέρριψε την ιδέα η Πιόνγκγιανγκ να προχωρήσει σε πυρηνικό αφοπλισμό με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη ή εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα, όπου η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των κυρίαρχων κρατών παραβιάζονται ανελέητα από μονομερή χρήση βίας, μας διδάσκει ξεκάθαρα ποια είναι η πραγματική εγγύηση της ύπαρξης και της ειρήνης ενός κράτους», υπογράμμισε ο Κιμ.

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, πρόσθεσε.

Αναλυτές στη Νότια Κορέα εκτίμησαν ότι τα σχόλια του Κιμ ισοδυναμούν με έμμεση κριτική για τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Αυτό δείχνει ότι ο Κιμ και η ηγεσία (της Βόρειας Κορέας), οι οποίοι βλέπουν με σοβαρή ανησυχία τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Ιράν, ερμηνεύουν αυτά τα γεγονότα ως ενίσχυση της απόφασής τους να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις πυρηνικές δυνατότητες της Βόρειας Κορέας», εκτίμησε από την πλευρά του ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Επανένωση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναφέρθηκε σε ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα πυρηνικά όπλα και την αμυντική πολιτική έως τους οικονομικούς στόχους και τις σχέσεις με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ δεν μάσησε τα λόγια του αναφορικά με τη νότια γείτονα της χώρας του.

«Θα χαρακτηρίσουμε τη Νότια Κορέα ως το πιο εχθρικό κράτος και θα την αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο αμείλικτα», είπε, δεσμευόμενος να «την κάνει να πληρώσει χωρίς έλεος — χωρίς τον παραμικρό δισταγμό — για οποιαδήποτε πράξη βλάπτει» τη Βόρεια Κορέα.

Το κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας επανεξέλεξε τον Κιμ Γιονγκ Ουν την Κυριακή ως πρόεδρο των κρατικών υποθέσεων, το ύψιστο αξίωμα της χώρας.