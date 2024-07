Viral έγινε βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί… γαλλικά για τον Τζο Μπάιντεν και την Καμαλα Χάρις ενώ παίζει γκολφ.

Ο Τραμπ μίλησε για την απόδοση του Αμερικανού προέδρου στο debate, αποκαλώντας τον «κακό τύπο» και «γέρικο, διαλυμένο σωρό από σκ@τ@», ο οποίος είναι στα πρόθυρα του να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



