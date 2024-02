Το ξύπνημα του ηφαιστείου Ποποκατέπετλ προκάλεσε την ακύρωση είκοσι και πλέον πτήσεων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μεξικού, κάπου 72 χιλιόμετρα από τον κρατήρα του, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας πίδακας τέφρας έφτασε σε ύψος 2.000 μέτρων

Mexico's mighty Popocatepetl volcano rumbled to life, spewing huge smoke and ash columns some 6561 feet out from its crater https://t.co/iOTV757TTL pic.twitter.com/atK5hNJK5N