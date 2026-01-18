Βενεζουέλα: Στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή της Ματσάδο – «Απέδρασε» μέσω θαλάσσης για να παραλάβει το Νόμπελ

Στη δημοσιότητα έδωσε η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η διαφυγή της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα, πριν από περίπου έναν μήνα.

Η Ματσάδο εγκατέλειψε τη χώρα στις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να μεταβεί στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρχικά επιβιβάστηκε σε σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας, το οποίο τη μετέφερε σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί την περίμενε δεύτερο σκάφος, στο οποίο επέβαινε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν, μαζί με την ομάδα του.

Το δίλεπτο, μονταρισμένο βίντεο που δημοσίευσε το CNN καταγράφει τη στιγμή της προσέγγισης και επιβίβασης της Ματσάδο στο δεύτερο σκάφος, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς τα φώτα του πρώτου σκάφους διακρίνονται στο σκοτάδι, ακούγεται ο Στερν να λέει επανειλημμένα: «Αυτοί είναι, αυτοί είναι».

Αφού επιβεβαιώνεται η ταυτότητά της, ο Στερν τη βοηθά να ανέβει στο σκάφος, αν και οι εικόνες δεν είναι ευκρινείς λόγω των συνθηκών. «Γεια σου, Μαρία. Με λένε Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε πήρα», ακούγεται να της λέει, με την ίδια να απαντά: «Είμαι τόσο βρεγμένη και κρυώνω».

Στη συνέχεια, η Ματσάδο εμφανίζεται να φορά σκούρο μπουφάν και καπέλο και απευθύνεται στην κάμερα, δηλώνοντας: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και απεριόριστα ευγνώμων στη Grey Bull».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με φωτογραφίες της Ματσάδο μαζί με τον Στερν και τα μέλη της ομάδας του, ενώ ακούγεται η φωνή του να επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Ο Μπράιαν Στερν ανέφερε ότι έφτασαν στη στεριά τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από ένα μακρύ, κρύο και ιδιαίτερα τεταμένο ταξίδι. Από εκεί, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τη Νορβηγία, όπου και παρέλαβε το βραβείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Grey Bull είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε αποστολές διάσωσης σε πολλές περιοχές του κόσμου και, υπό την ηγεσία του Στερν, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 800 επιχειρήσεις.

Η Ματσάδο αρνήθηκε νωρίτερα την Παρασκευή να σχολιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες της επιχείρησης, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας για όσους συμμετείχαν. Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με το επιτελείο της για σχετικό σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρελθόν, η ίδια έχει δηλώσει ότι έλαβε υποστήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Κάποια μέρα θα μπορέσω να το πω, γιατί δεν θέλω να τους θέσω σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή», είχε αναφέρει.

Από την πλευρά του, ο Στερν δήλωσε ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές και, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν υποστηρίχθηκε άμεσα από την αμερικανική κυβέρνηση. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η ομάδα του είχε επικοινωνήσει με τον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να τον ενημερώσει για την παρουσία της στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.