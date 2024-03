Νέα διαμαρτυρία των αγροτών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 100 τρακτέρ, τα οποία έχουν κατακλύσει τους δρόμους.

The future is farmers



We're down at Brussel's latest farmer protest, speaking to protestors and getting a sense of the anger.



Farmers – who are routinely dismissed by elite voices – have an important message for us.



More soon pic.twitter.com/uLmum6ePbd