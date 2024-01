Μετά την Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, στο νοσοκομείο θα εισαχθεί και ο Βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με επίσημη ανακοίνωση τους ο Βασιλιάς Κάρολος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο για επέμβαση στον προστάτη.

Αυτό αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα με τον Βασιλιά Κάρολο να έχει ήδη αναβάλει προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις.

Εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ μάλιστα δήλωσε: «Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, και ο Βασιλιάς έχει ζητήσει θεραπεία για διογκωμένο προστάτη.

A statement from Buckingham Palace on the King’s health here. Charles has sought treatment for an enlarged prostate, a benign condition, and will attend hospital next week for a corrective procedure followed by a short period of recuperation pic.twitter.com/gnzpKs2tkj