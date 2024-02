Ο Βασιλιάς Κάρολος είπε σήμερα, στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ότι συγκινήθηκε τόσο από τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο, που ξέσπασε σε δάκρυα.

Τα ανάκτορα ανακοίνωσαν στις αρχές αυτού του μήνα ότι ο Κάρολος, 75 ετών, πάσχει από καρκίνο, λιγότερους από 18 μήνες αφότου ανήλθε στον θρόνο.

«Έλαβα τόσα πολλά θαυμάσια μηνύματα και κάρτες τις περισσότερες φορές δάκρυζα» είπε ο Κάρολος στην εβδομαδιαία ακρόαση που παραχωρεί στον πρωθυπουργό.

