Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως έχει στα χέρια του σχέδιο εκεχειρίας που κατέθεσε το Ισραήλ για τον πόλεμο με την Χαμάς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε το νέο ισραηλινό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, προτρέποντας τη Χαμάς να το αποδεχθεί και τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί» αυτή η ευκαιρία για μια συμφωνία.

Το Ισραήλ πρότεινε ένα συνολικό σχέδιο τριών φάσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα περιλαμβάνει την πλήρη κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις κατοικημένες περιοχές του θύλακα.

