Αιματοχυσία σημειώθηκε πριν λίγο στην περιοχή Ραανάνα στο Τελ Αβίβ, όταν Παλαιστίνιος έκλεψε ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ανθρώπους, ενώ υπάρχουν και αναφορές από ισραηλινά ΜΜΕ ότι προηγήθηκε επίθεση με μαχαίρι από δεύτερο Παλαιστίνιο εναντίον πολίτη, με τα συμβάντα ακόμα να μην είναι γνωστό εάν συνδέονται.

⚡ 🇮🇱 Chaos in the north of Tel Aviv, 19 hit by car ramming and multiple stabbings



Following yesterday's Hezbollah infiltration in the north, chaos has unfolded in Ra'anana, north of Tel Aviv: 19 people hit in at least 3 separate car ramming incidents, along with… pic.twitter.com/hsL1dIjRyv