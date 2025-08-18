Τράμπ: Στέλνει νέο μήνυμα λίγη ώρα πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι -«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

Για μία «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει αρχικά συνομιλίες μόνο με τον Τραμπ στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Το πρόγραμμα των σημερινών συναντήσεων έχει ως εξής (σε ώρα Ελλάδας):

– 19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

– 20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

– 20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

– 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

– 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες