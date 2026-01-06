Τραμπ: Μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα βάζει στο στόχαστρο και τη Γροιλανδία – Σφοδρές αντιδράσεις από τη Δανία

Η Γροιλανδία, η μεγαλύτερη νήσος του πλανήτη, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης διπλωματικής και στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας, με πιθανές επιπτώσεις που ξεπερνούν τις διμερείς σχέσεις και αγγίζουν την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, όπως μεταδίδει το CNN, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Κοπεγχάγη και στους συμμάχους της. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, έχει εκφράσει ξεκάθαρη αντίθεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή θα είχε σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες.

Τραμπ: «Απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο γεωστρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως λόγω της θέσης της στον Αρκτικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τον ίδιο και στελέχη της κυβέρνησής του, η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση και την αποτροπή της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας της Ρωσίας και της Κίνας.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τον ρόλο της στον έλεγχο των αρκτικών θαλάσσιων οδών και της στρατιωτικής παρουσίας ανταγωνιστικών δυνάμεων. Η Δανία, ωστόσο, αντιμετωπίζει τις τοποθετήσεις αυτές ως ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της.

Η αντίδραση της Δανίας και οι προειδοποιήσεις για το ΝΑΤΟ

Η Μέττε Φρεντέρικσεν ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ενσωματωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας πως η περιοχή παραμένει υπό τη δανική κυριαρχία, με την Κοπεγχάγη να έχει την ευθύνη της εξωτερικής της πολιτικής.

Σε τηλεοπτική της παρέμβαση, η Δανή πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας θα συνιστούσε πρωτοφανές πλήγμα για τη Συμμαχία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στραφεί στρατιωτικά εναντίον άλλου, η Συμμαχία «παύει να έχει λόγο ύπαρξης», υπονομεύοντας τη συλλογική ασφάλεια που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γιατί η Γροιλανδία είναι στρατηγικής σημασίας

Η σημασία της Γροιλανδίας ενισχύεται από τις εξελίξεις στον Αρκτικό Ωκεανό, όπου η κλιματική αλλαγή ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς και αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν εντείνει την παρουσία τους στην περιοχή, με στρατιωτικές περιπολίες, ασκήσεις και επενδύσεις σε υποδομές, ενώ το Πεκίνο προωθεί τον λεγόμενο «Αρκτικό Δρόμο» για εμπορικές μεταφορές.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παραμένει στρατιωτικά δεσμευμένη στην Ουκρανία, η Δανία εκτιμά ότι μετά τη λήξη της σύγκρουσης η Μόσχα θα στραφεί πιο δυναμικά στον Αρκτικό, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία.

Στρατιωτικές ασκήσεις και επίδειξη ετοιμότητας

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δανία έχει προχωρήσει σε στρατιωτικές ασκήσεις και επιδείξεις ετοιμότητας στον Αρκτικό, επιχειρώντας να υπογραμμίσει την ικανότητά της να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, Δανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν υφίσταται άμεση απειλή, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες και το δύσβατο έδαφος καθιστούν οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εξαιρετικά περίπλοκη.

Στην καρδιά της σύγκρουσης συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων

Η υπόθεση της Γροιλανδίας ξεπερνά τα όρια μιας διμερούς διαφωνίας και αποκτά παγκόσμια διάσταση, επηρεάζοντας την ισορροπία ισχύος στον Αρκτικό και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Η στρατηγική αξία της περιοχής, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ρωσική και κινεζική παρουσία, καθιστούν τη Γροιλανδία κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της Δύσης.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς η διαχείριση των ανταγωνιστικών γεωπολιτικών συμφερόντων στον Αρκτικό Κύκλο ενδέχεται να δοκιμάσει τόσο τις σχέσεις ΗΠΑ – Δανίας όσο και την ανθεκτικότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.