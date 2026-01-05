Η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας για τον Τραμπ – “Φτάνει τώρα”

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν το βράδυ της Κυριακής έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Όχι άλλη πίεση. Όχι άλλα υπονοούμενα. Όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Τραμπ: Οι αναφορές σε Γροιλανδία, Μεξικό και Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την φιλοδοξία του για ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις απειλώντας και άλλες χώρες της Λατινικής και κεντρικής Αμερικής, ενώ υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσαρτήσουν την Γροιλανδία που είναι σημαντική για την ασφάλεια της χώρας.

Σχετικά με τη Γροιλανδία επέμεινε ότι «τη χρειαζόμαστε για την ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στο Μεξικό είπε ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε», εάν δεν συνεργαστεί ενώ σχετικά με την Κούβα απέκλεισε μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, καθώς όπως είπε μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της.

Κατά τον Τραμπ θα είναι δύσκολο για την Αβάνα να «αντέξει» χωρίς να λάβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι καταρρέει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το Ιράν επανέλαβε ότι θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.

Δανία σε Τραμπ για την Γροιλανδία: Σταμάτα τις απειλές σου

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να “σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου” μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει “απόλυτη ανάγκη” τη Γροιλανδία.

“Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας”, δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του σήμερα στο περιοδικό Atlantic.

“Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας”, δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωσή της.

“Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται”.