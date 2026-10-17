Κέιτι Ζακαράια: Η συνέντευξη που έμεινε στη μέση και το ραντεβού με τον Βανς που έφερε την απόλυση

Μόλις πέντε ημέρες διήρκεσε η θητεία της Κέιτι Ζακαράια στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, με την απομάκρυνσή της από τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτυλίσσεται την ώρα που παραχωρούσε συνέντευξη στη Wall Street Journal.

Το παρασκήνιο της αιφνιδιαστικής αποχώρησής της περιγράφει η αμερικανική εφημερίδα, οι δημοσιογράφοι της οποίας έγιναν μάρτυρες των τελευταίων λεπτών της Ζακαράια στο γραφείο της.

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Η συνέντευξη που διακόπηκε ξαφνικά

Ήταν λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), όταν η Ζακαράια καθόταν στο νέο της γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και συνομιλούσε με δημοσιογράφους.

Τότε εμφανίστηκε ο ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, ενημερώνοντάς την ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ήθελε να τους συναντήσει.

Η Ζακαράια σηκώθηκε και αποχώρησε από το γραφείο της για τη συνάντηση.

Δεν επέστρεψε ποτέ για να ολοκληρώσει τη συνέντευξη. Ούτε επέστρεψε στα καθήκοντά της.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυπτε στους δημοσιογράφους ότι είχε ήδη συζητήσει μαζί της το ενδεχόμενο να μην παραμείνει στη θέση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, της είχε προτείνει να επανεξετάσει την απόφασή της να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

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Μόλις μία εμφάνιση στο πόντιουμ

Η Κέιτι Ζακαράια είχε αναλάβει καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η οποία έμελλε να είναι και η μοναδική.

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Η δημόσια παρουσία της δέχθηκε επικρίσεις, ενώ ακολούθησαν αποκαλύψεις για το επαγγελματικό της παρελθόν που προκάλεσαν πρόσθετα ερωτήματα.

Το ζήτημα με τη δικηγορική της ιδιότητα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν την αμερικανική δημοσιότητα ήταν η παρουσίαση της Ζακαράια ως δικηγόρου.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, παρότι είχε ολοκληρώσει νομικές σπουδές, δεν είχε αποκτήσει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια αμερικανική πολιτεία.

Η ίδια, σε συνέντευξή της στο Fox News, παραδέχθηκε ότι είχε αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις και δεν είχε επιχειρήσει να τις επαναλάβει, καθώς σχεδίαζε τότε να μετακομίσει στην Κίνα.

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Το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η δήλωση για την Κίνα που προκάλεσε αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε και παλαιότερη δημόσια τοποθέτησή της για την Κίνα.

Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, η Ζακαράια είχε αμφισβητήσει με ειρωνικό τρόπο την εικόνα της Κίνας ως ανερχόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης, επικαλούμενη την κατάσταση των εγκαταστάσεων υγιεινής στη χώρα.

Η δήλωση προκάλεσε απάντηση από την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, η οποία σχολίασε ότι η Ζακαράια θα ήταν ευπρόσδεκτη να επισκεφθεί ξανά την Κίνα.

Παρά την απομάκρυνσή της, ο Τραμπ επιχείρησε δημόσια να κρατήσει χαμηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπισή της από τα μέσα ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα σκληρή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.