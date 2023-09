Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Μαρόκο αυξάνεται δραματικά.

Τουλάχιστον 632 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής, ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

A substantial earthquake magnitude of 6.8 struck Morocco, causing the loss of at least 296 lives and leaving many others hurt.



