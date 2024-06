Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα κτίριο όπου διέμεναν εργάτες στην πόλη Μανγκάφ, στο νότιο Κουβέιτ, νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 35 άνθρωποι, δήλωσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αστυνομίας σε κρατικά ΜΜΕ.

Το συμβάν αναφέρθηκε στις αρχές στις 6:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο υποστράτηγος Έιντ Ράσεντ.

#BREAKING: 53 people killed and 40 injured in a Mangaf building fire in Kuwait's Southern Ahmadi Governorate. 5 among those killed are Indian. Indian Ambassador to Kuwait has left for the labour camp where fire erupted. Kuwait Govt orders massive demolition of illegal buildings. pic.twitter.com/P08oPG6iPO