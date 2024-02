Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29/2 στην Γάζα όταν τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά την ώρα που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 760. «Ο απολογισμός του μακελειού στην οδό αλ-Ρασίντ (όπου γινόταν η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας) αυξάνεται πλέον σε 104 νεκρούς και 760 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζα Ασράφ αλ-Κούντρα, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον αρχικό απολογισμό νοσοκομείου που έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς.

🇵🇸🇮🇱 Aid was dropped into Gaza and witnesses say Israel opened fire at them while they were going to get it.



"At least 104 Palestinians killed and 760 wounded" according to Al Jazeera.



Massacre.



