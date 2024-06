Έντεκα άνθρωποι νεκροί και άλλοι 78 τραυματίες είναι ο τελικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στο Νιτγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στον γειτονικό νομό του Μαρντίν.

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακιρ, και πήρε γρήγορα διατάσεις φθάνοντας, με τη βοήθεια σφοδρών ανέμων, στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγί του του νομού Μαρντίν.

