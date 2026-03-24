Το Ιράν διέκοψε την ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία – Επικαλείται “τεχνικό πρόβλημα”

Οι σημαντικές επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή στην μεταφορά ενέργειας και καυσίμων πλήττουν και την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, το Ιράν φαίνεται να διέκοψε την ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία επικαλούμενο “τεχνικούς λόγους”. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης του ΣΚΑΪ, το Ιράν επικαλείται πρόβλημα που το ανάγκασε να διακόψει την ροή.

Να πούμε εδώ ότι η Άγκυρα προμηθεύτηκε πέρυσι το 14% του φυσικού αερίου της από το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο τουρκικός σύνδεσμος διανομέων φυσικού αερίου.