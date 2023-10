Στο Αμμάν της Ιορδανίας θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Κορυφής με κύριο θέμα τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. Θα συμμετέχουν ΗΠΑ, Ιορδανία, Αίγυπτος και Παλαιστίνη.

Η Ιορδανία θα φιλοξενήσει αύριο, Τετάρτη, μια τετραμερή σύνοδο κορυφής στο Αμμάν με συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και των ηγετών της Αιγύπτου και των Παλαιστινίων για να συζητηθούν οι «επικίνδυνες» συνέπειες του πολέμου στη Γάζα και η εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, μετέδωσαν ιορδανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, το κύριο μέλημα του Τζο Μπαίντεν θα είναι να δείξει την αμερικανική αλληλεγγύη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα τονίσει και τη σημασία της αποφυγής μιας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή στην οποία θα εμπλέκεται το Ιράν, η Χεζμπολάχ καθώς και η Συρία.

🚨JUST IN: U.S. Defense Officials Confirm 2,500 Marines Are En Route to Israel-Gaza-Lebanon Region



Currently En Route:



– Approx 2,500 Marines with the 26th Marine Expeditionary Unit



– USS Bataan



– USS Carter Hall



– USS Mesa Verde



Source: USNI News pic.twitter.com/pFK5XX31mE