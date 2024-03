Η εταιρεία Synergy Marine Group ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το φορτηγό πλοίο της Dali με σημαία Σιγκαπούρης προσέκρουσε σε πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ.

«Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμη», διευκρίνισε η εταιρεία, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Dali όπως και οι δύο πλοηγοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό την ώρα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία τους.

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse



📌#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg