Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί σήμερα η γνωστή βρετανική εφημερίδα “The Sun” για τα παιδιά που κρατούνται όμηροι στα χέρια της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Τα πρόσωπα των 32 παιδιών που αρπάχτηκαν από το Ισραήλ από τους τρομοκράτες της Χαμάς υπάρχουν στο εξώφυλλό της εφημερίδας. «Φέρτε τα σπίτι» είναι ο τίτλος.

On tomorrow's front page: Innocent faces of 32 kids held by Hamas as parents plead to release them https://t.co/IoBITop7N5 pic.twitter.com/rCfaLZBe1G