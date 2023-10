Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία), όπως ανέφεραν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά την πυρκαγιά.

Έξω από το κλαμπ, νέοι αγκαλιάζονταν, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν να μάθουν νέα για τη φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης.

“Νομίζω πως φύγαμε 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν χτυπήσει ο συναγερμός και όλα τα φώτα έσβησαν και άνθρωποι φώναζαν πως ξέσπασε φωτιά”, δήλωσε ένας επιζών, που δεν έδωσε το όνομά του.

Several people have died following a fire at a nightclub in Murcia, southeast Spain.



It has been reported that the death toll 'could rise'.



Read more: https://t.co/FAT9shdDBs pic.twitter.com/dT8wVaeYIb October 1, 2023

“Πέντε μέλη της οικογένειάς μου και δύο φίλοι αγνοούνται”. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, αρκετοί νεκροί ήταν από μια ομάδα που γιόρταζε γενέθλια.

Ο Ντιέγκο Σεράλ, από την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι νεκροί εντοπίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο Fonda Milagros, ένα από τρία γειτονικά κλαμπ, που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές από την πυρκαγιά, περιλαμβανομένης της κατάρρευσης της οροφής του, πρόσθεσε.

BREAKING: At least nine people have died following a fire at a nightclub in Murcia in southeast Spain.



Read more here: https://t.co/TNCmVBD4D8



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/GdXjIyrK0L October 1, 2023

Η κατάρρευση δυσκολεύει τις προσπάθειες να εντοπιστούν τα θύματα και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από πού ακριβώς ξεκίνησε η φωτά, είπε.

Οι ερευνητές της αστυνομίας δεν μπόρεσαν ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου κατάρρευσης.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων θα πάρει καιρό, είπε ο Σεράλ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ο απολογισμός, ο οποίος αυξάνεται διαρκώς, έχει φθάσει τους 13 νεκρούς. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Update: The number of deaths at the Teatre nightclub in Murcia, Spain has risen to 11. The Murcia City Council decrees three days of official mourning. 😭https://t.co/izPXqhqfrc pic.twitter.com/bKp5AmV3tX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 1, 2023

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μούρθια Χοσέ Μπαγιέστα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως επτά πτώματα είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο στον πρώτο όροφο, όπου ξέσπασε η φωτιά περίπου στις 6.00 π.μ.

Εκπρόσωπος του νυχτερινού κέντρου Teatre, η Μαρία Ντολόρες Αλμπεγιάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η πυρκαγιά ξέσπασε στο γειτονικό κλαμπ Fonda Milagros, προτού επεκταθεί στα άλλα δύο παρακείμενα κλαμπ.

Ο Μπαγιέστα κήρυξε τριήμερο πένθος. Η σημαία κυματίζει μεσίστια έξω από το δημαρχείο της Μούρθια.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Ειδήσεις σήμερα:

Συναγερμός στην Άγκυρα – Τρομοκρατικό χτύπημα στο υπουργείο Εσωτερικών – Η ισχυρή έκρηξη και οι πληροφορίες για νεκρούς (vid)

Spetses Mini Marathon: Τερμάτισαν μαζί Στέφανος Κασσελάκης – Τάιλερ Μακμπέθ – Δείτε το βίντεο