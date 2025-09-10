Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Στο έλεος των πλημμυρών η Ιταλία – “Βούλιαξαν” Ρώμη και Βενετία (βίντεο)

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Αντιμέτωπη με κατολισθήσεις και πλημμύρες βρίσκεται η Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, από τις καταρρακτώδης βροχές που πλήττουν την χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί επεμβάσεις σε Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη, Λομβαρδία και Ρώμη με την τελευταία να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Στη Ρώμη και τα περίχωρά της, από το Μπρατσάνο και το Σακροφάνο, έως τα Κάστελι Ρομάνι και το παραλιακό μέτωπο, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, πλημμύρες, και επικίνδυνες πινακίδες και κολώνες που χρειάζονταν σταθεροποίηση. Συνολικά στην Ιταλία χρειάστηκαν 280 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια του Κόμο, όπου εξαιτίας κατολισθήσεων εκκενώθηκαν 26 άτομα σε Μπλέβιο και Τόρνο, ενώ στην επαρχία Λέκκο κατολίσθηση προκάλεσε διακοπή της τοπικής σιδηροδρομικής γραμμής, με τρένο να σταματά ελάχιστα μέτρα πριν από μια τεράστια τρύπα στο έδαφος.

Στη Βεργκάμο και στις γύρω περιοχές πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, χωρίς βέβαια να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην Τοσκάνη, 200 κάτοικοι της νήσου Έλβα αποκλείστηκαν προσωρινά λόγω μεγάλης κατολίσθησης στην τοποθεσία Φόρνο, ενώ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε Πόρτοφερραίο και άλλες περιοχές.

Το ακραίο φαινόμενο επηρέασε και τη Βενετία, όπου ενεργοποιήθηκε το σύστημα MOSE για την πρώτη φθινοπωρινή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ η περιφέρεια του Βένετο κήρυξε “κίτρινο συναγερμό”, με τον περιφερειάρχη Λούκα Τσάια να καλεί τους πολίτες σε “μέγιστη προσοχή”.

Περιοχές της Ιταλίας βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αφού αναμένονται κι άλλες ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες.

