Στο έλεος των πλημμυρών η Ιταλία – “Βούλιαξαν” Ρώμη και Βενετία (βίντεο)

Αντιμέτωπη με κατολισθήσεις και πλημμύρες βρίσκεται η Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, από τις καταρρακτώδης βροχές που πλήττουν την χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί επεμβάσεις σε Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη, Λομβαρδία και Ρώμη με την τελευταία να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Happening: Severe flooding struck the picturesque coastal area today.



📍Biodola, Elba Island, Tuscany, Italy.

📹 Dai Colli Fiorentini via : Italia24HLive pic.twitter.com/FLJ8PudnKA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 9, 2025

Στη Ρώμη και τα περίχωρά της, από το Μπρατσάνο και το Σακροφάνο, έως τα Κάστελι Ρομάνι και το παραλιακό μέτωπο, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, πλημμύρες, και επικίνδυνες πινακίδες και κολώνες που χρειάζονταν σταθεροποίηση. Συνολικά στην Ιταλία χρειάστηκαν 280 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

🇮🇹 The Italian region of Tuscany was flooded due to rains.



One of the railway stations was completely submerged, train traffic was stopped. pic.twitter.com/MvAl3K9owd September 9, 2025

Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην περιφέρεια του Κόμο, όπου εξαιτίας κατολισθήσεων εκκενώθηκαν 26 άτομα σε Μπλέβιο και Τόρνο, ενώ στην επαρχία Λέκκο κατολίσθηση προκάλεσε διακοπή της τοπικής σιδηροδρομικής γραμμής, με τρένο να σταματά ελάχιστα μέτρα πριν από μια τεράστια τρύπα στο έδαφος.

Intense monsoonic downpours have continued across the north Adriatic region since early this morning. Some stations reported 150-180mm of rain in 9-12 hours; the highest amount was in Bibione, 245mm. The flooding photos are from Villa Vicentina and Bibione, NE Italy. More rain… pic.twitter.com/FottTNLBO1— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 10, 2025

Στη Βεργκάμο και στις γύρω περιοχές πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, χωρίς βέβαια να αναφερθούν τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Τοσκάνη, 200 κάτοικοι της νήσου Έλβα αποκλείστηκαν προσωρινά λόγω μεγάλης κατολίσθησης στην τοποθεσία Φόρνο, ενώ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε Πόρτοφερραίο και άλλες περιοχές.

Severe flooding in Tuscany, Italy today following torrential rainfall and thunderstorms.



pic.twitter.com/RyOj1qntbm ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 9, 2025

Το ακραίο φαινόμενο επηρέασε και τη Βενετία, όπου ενεργοποιήθηκε το σύστημα MOSE για την πρώτη φθινοπωρινή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ η περιφέρεια του Βένετο κήρυξε “κίτρινο συναγερμό”, με τον περιφερειάρχη Λούκα Τσάια να καλεί τους πολίτες σε “μέγιστη προσοχή”.

Περιοχές της Ιταλίας βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αφού αναμένονται κι άλλες ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες.