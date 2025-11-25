Στάρμερ: Το Λονδίνο θα προχωρήσει μαζί με την ΕΕ στο θέμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί από το να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας και Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθύμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος είπε ότι γνώριζε ότι ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος».

Η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά επισήμανε πως ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.