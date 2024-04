Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Στοκχόλμη μετά την έκκληση του Αριστερού Κόμματος στη Σουηδία να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αντίδραση για την επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε θέατρο στο Γκουμπέγκεν, νότιο προάστιο της σουηδικής πρωτεύουσας, όπου διεξαγόταν συνέδριο το οποίο περιγράφηκε ως “αντιφασιστική εκδήλωση”, και διοργανώθηκε από το Αριστερό Κόμμα και τους Πράσινους.

Σύμφωνα με την αντιφασιστική οργάνωση Expo, η οποία είχε προσκληθεί εκεί για να κάνει μια παρουσίαση, “μια ομάδα ναζί” εισήλθε στο φουαγιέ λίγο πριν από την έναρξη του συνεδρίου, έριξε καπνογόνα μέσα στην αίθουσα και επιτέθηκε σε ανθρώπους που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Today I hosted at a demonstration in Stockholm against fascism.



We held it outside the venue, where a group of masked nazis recently committed a violent act of terror against one of our peaceful lecturers on fascism and racism.



An act that is an attack on our democracy. pic.twitter.com/RwbsdU9lON