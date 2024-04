Τρόμος επικράτησε σε δικαστήριο στην Βραζιλία όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τον φερόμενο ως δολοφόνο του πατέρα του.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στις εικόνες δικαστές και μέλη της κριτικής επιτροπής τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους και να κρυφτούν την ώρα που πέφτουν οι πυροβολισμοί.

This is the moment a son shoots his dad's alleged killer six times during his murder trial in Pernambuco, Brazil. CCTV footage shows judges and jury members running for their lives and cowering in fear as the shooting unfolded



More ➡️ https://t.co/1uL8EcKN6e pic.twitter.com/fokISwrTs1