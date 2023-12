Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία από την φάτνη που έστησε ανεκτικός στην διαφορετικότητα ιερέας σε ένα χωριό της Νάπολης.

Η φάτνη στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο Capocastello di Mercogliano στην επαρχία του Αβελίνο κοντά στη Νάπολη, αναπαριστά τη γέννηση του Ιησού με δύο μητέρες – αναφορά στα ομόφυλα ζευγάρια – αντί για την παραδοσιακή εικόνα με τη Μαρία και τον Ιωσήφ.

Μάλιστα, η μία Μαρία φορά πέπλο στα χρώματα της LGTB κοινότητας, του ουράνιου τόξου. Λίγο πιο πέρα, ο Ιωσήφ.

The Church of Saints Peter and Paul – in the province of Avellino, Italy – has unveiled a same-sex Nativity scene.



In it, Jesus is born to two mothers. One of the moms is wrapped in LGBTQ-themed garb.



Father Vitaliano Della Sala, the pastor of the church, says that:



"In our… pic.twitter.com/5LwAZPEidr