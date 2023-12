Βραζιλία: Ένας 30χρονος τραγουδιστής το βράδυ της Τετάρτης (13/12), ενώ ήταν πάνω στη σκηνή, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος για τον τραγουδιστή Πέντρο Ενρίκε, ο οποίος ερμήνευε το κομμάτι του Vai Ser Tão Lindo σε συναυλία του που μεταδιδόταν live και στο διαδίκτυο.

Ο γνωστός τραγουδιστής από την Βραζιλία έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε, με τους θεατές που παρακολουθούσαν το γεγονός να ”παγώνουν” και να μην ξέρουν πως να το διαχειριστούν.

NEW – Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB