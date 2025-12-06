Σκοπευτής της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ πυροβολεί ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό – Δείτε το βίντεο

Ταχύπλοο με κοκαΐνη έβαλε στο στόχαστρο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, κατάσχοντας πάνω από 9 τόνους ναρκωτικών, σε μία αποστολή στον Ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στο Μεξικό.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Fox News Digital, η αποστολή αυτή περιλάμβανε τη βοήθεια ειδικών ελικοπτέρων της Ακτοφυλακής και ενός σκοπευτή από την «Ηλεκτρονική Στρατηγική Σχολή Ακτοφυλακής» (HITRON), ο οποίος χρησιμοποίησε στοχευμένα πυρά για να καταστρέψει τις μηχανές ενός ταχύπλοου που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Ο σκοπός ήταν να αχρηστευτεί το σκάφος, διευκολύνοντας την κατάσχεση των ναρκωτικών από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής.

Η ποσότητα της κοκαΐνης που κατασχέθηκε σε αυτή την επιχείρηση ήταν ισοδύναμη με 7,5 εκατομμύρια επικίνδυνες δόσεις.

Η επιχείρηση «Pacific Viper», η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο, είναι μια κοινή δράση της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να περιορίσουν τη ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου Τραμπ κατά των ναρκωτικών καρτέλ στη Λατινική Αμερική.

Οι σκοπευτές της Ακτοφυλακής παίζουν κρίσιμο ρόλο στις αποστολές διακοπής διακίνησης ναρκωτικών. Στόχος τους είναι να καταστρέφουν τις μηχανές των ταχυπλόων, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής.

Operation Pacific Viper ELIMINATES narco-terrorists in the Eastern Pacific.



On Tuesday, @USCG Cutter Munro interdicted over 20,000 pounds of cocaine in a single mission – more than 7.5 million potentially lethal doses.



MAKE AMERICA SAFE AGAIN. pic.twitter.com/dqePB5ZJkk— Homeland Security (@DHSgov) December 6, 2025

Αυτό εξασφαλίζει ότι τα σκάφη δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν και επιτρέπει στην Ακτοφυλακή να αναλάβει τον έλεγχο και να κατάσχει τα ναρκωτικά.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η Ακτοφυλακή είχε κατασχέσει 100.000 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού, με περίπου 725 κιλά να κατάσχονται καθημερινά. Η Ακτοφυλακή αναφέρει ότι το 2025 έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ποσότητα κατάσχεσης στην ιστορία της, φτάνοντας τα 231.332 κιλά κοκαΐνης για το έτος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στα ναρκωτικά, πραγματοποιώντας περισσότερες από 20 επιθέσεις σε ναρκωτικά σκάφη στη Λατινική Αμερική από τον Σεπτέμβριο. Αν και ορισμένοι νομοθέτες εκφράζουν ανησυχίες για τη νομιμότητα αυτών των επιθέσεων, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαθέτει την εξουσιοδότηση να τις πραγματοποιεί.