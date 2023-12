Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο Βανουάτου την Πέμπτη ενώ υπάρχουν φόβοι για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι.

