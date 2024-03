Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5-.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.6 || 22 km E of #Iwaki (#Japan) || 5 min ago (local time 00:14:35). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/UKksTAbJBB