Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στις 21:39 ώρα Τουρκίας (20:39 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γενίτζε, του νομού των Δαραδανελλίων (Τσανάκκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,44 χλμ.

Ο σεισμός, εκτός από τα Δαρδανέλλια και τους γειτονικούς νομούς, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, εντείνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων, με δεδομένες τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων για επικείμενο μεγάλο σεισμό στο τμήμα του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας που περνάει νότια της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 27 km SW of #Gönen (#Turkey) || 3 min ago (local time 21:38:56).