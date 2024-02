Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 3.09 μ.μ., σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται κοντά στο Στενό των Δαρδανελίων.

#Earthquake 23 km SE of #Gelibolu (#Turkey) 3 min ago (local time 16:09:55). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

