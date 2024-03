Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

More video of a fighter jet crashing over Sevostopol



According to Ukrainian media, it could be a Russian Su-35 4th generation fighter jet. According to unconfirmed information, the military plane could allegedly have been shot down by Russian air defense systems. pic.twitter.com/blylMZ996y