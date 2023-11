«Σφοδρές μάχες» βρίσκονται σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ενέδρα φαίνεται πως έστησαν ένοπλοι άνδρες της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα τα οποία βρίσκονται σε τούνελ μετά την είσοδο των χερσαίων δυνάμεων στη Λωρίδα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αποκαλύπτουν ότι τα στρατεύματά τους σκότωσαν αρκετούς Παλαιστίνιους τρομοκράτες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ένα περιστατικό, ορισμένα στελέχη της Χαμάς βγήκαν από ένα φρεάτιο, κοντά στο πέρασμα του Ερέζ, και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού.

«Ταυτόχρονα, έλαβαν χώρα πολλές άλλες μάχες στις οποίες οι τρομοκράτες εξοντώθηκαν», ανέφερε το IDF.

Η Χαμάς έχει κατασκευάσει ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων τούνελ κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος της άμυνάς της.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με κόκκινο τα περιβόητα υπόγεια τούνελ της Χαμάς

