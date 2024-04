Σε συναγερμό τέθηκαν οι ισραηλινές αρχές καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά.

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για να βρει τους δράστες.

“Δύο πολίτες χτυπήθηκαν (…) στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Δύο τρομοκράτες διέφυγαν από το σημείο με τα πόδια και στη διαδρομή της φυγής τους βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο όπλο τύπου ‘Carlo'”, υποπολυβόλο που κατασκευάζουν ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν τους υπόπτους.

#Breaking : The tragic car run over by an alleged terrorist in Jerusalem has resulted two people severely injured. However, there’s not any record of death so far #Jerusalem #israel #IsraeliTerrorism #Terrorists pic.twitter.com/ca1L2tAkYS

Την ίδια ώρα εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος δείχνουν ένα λευκό Toyota να παρεκκλίνει από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο σε μία στροφή προτού ολοκληρώσει την πορεία του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δύο νεαροί άνδρες βγαίνουν τότε από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και φαίνεται να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ.

Terrorist attack in #Jerusalem: Terrorists in a car ran over Israeli civilians, 150 meters away ran over more Israeli civilians, then got out of the car with automatic rifles and tried to shoot people, but the rifles jammed.



The terrorists have been detained. pic.twitter.com/AKXT5Y0UD1