Ένοπλοι αστυνομικοί κλήθηκαν σε ένα σοβαρό περιστατικό στη Νότια Ουαλία μετά από αναφορές για μαχαιρώματα κοντά σε σχολείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αρκετά σχολεία στο Aberfan της νότιας Ουαλίας έχουν κλειδωθεί, καθώς η αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 9.10 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας.

“Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε μια σοβαρή επίθεση που έλαβε χώρα στο Moy Road, Aberfan, Merthyr λίγο πριν από τις 9.10 π.μ. σήμερα το πρωί. Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και ζητάμε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το περιστατικό”, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας.

Το Trinity Childcare and Family Centre, πρόσθεσε: “Το Trinity Childcare and Family Centre Ltd Aberfan βρίσκεται επί του παρόντος σε αποκλεισμό για προληπτικούς λόγους λόγω ενός περιστατικού εντός της κοινότητας. Όλο το προσωπικό και τα παιδιά είναι ασφαλή”.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.



Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI