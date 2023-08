Επίθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει πως δέχθηκε σήμερα το πρωί η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, (UNFICYP), η οποία -με ανακοίνωσή της- καταδικάζει το περιστατικό εναντίον μελών της, καθώς και οχημάτων της, τονίζοντας ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) στην Κύπρο, το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της Νεκρής Ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, όπου οι ειρηνευτές των παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στην περιοχή.

“Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των ΗΕ είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος“, προστίθεται στην ανακοίνωση και τονίζεται: “Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία που έχει η αποστολή, με βάση την εντολή της, εντός της υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρής ζώνης, να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη αμέσως. Η αποστολή παρακολουθεί την κατάσταση στενά και παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή“.

Σημειώνεται ότι το λεγόμενο υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πριν από λίγα 24ωρα ότι το οδικό έργο για το οποίο βρίσκονται συνεργεία των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή ‘Αρσους – Πύλας, μήκους 11,6 χιλιομέτρων, θα προχωρήσει, για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους.

Το ψευδοκράτος κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για μακροχρόνια έλλειψη καλής θέλησης στο θέμα και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για αδιαφορία σε συνεχείς παραβιάσεις της νεκρής ζώνης στην περιοχή από τους Ελληνοκύπριους.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.



