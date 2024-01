Συναγερμός σήμανε στην Ερυθρά Θάλασσα όπου ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε προς το Σουέζ.

Ειδικότερα, από πύραυλο των Χούθι χτυπήθηκε το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ZOGRAFIA ενώ διερχόταν τη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας προς βορρά 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού SALEEF της Υεμένης. Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, οι οποίες προς το παρόν δεν επηρεάζουν την αξιοπλοϊα του πλοίου.

Στο bulk carrier επιβαίνουν 24 άτομα πλήρωμα οι εθνικότητες των οποίων δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί

Το πλήγμα δεν ήταν πολύ σοβαρό και το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το Σουέζ.

Σημειώνεται πως το πλοίο δεν έχει φορτίο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες για την ώρα πληροφορίες το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Thenamaris.

Η παλαιότερη ονομασία του πλοίου (μέχρι το 2021) ήταν SEAHOPE II και από το 2021 ονομάζεται ZOGRAFIA.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf