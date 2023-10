Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες κοντά στον χώρο πανεπιστημιούπολης της Βαλτιμόρης το βράδυ χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την «κατάσταση» που δημιούργησε «ένοπλος που άνοιξε πυρ» και κατόπιν τόνισε πως υπάρχουν «πολλά θύματα» κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ. Παρότρυνε τους πολίτες να βρουν «ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» και να αποφύγουν την περιοχή.

Αργότερα, ανέφερε πως θεωρεί ότι η κρίση τερματίστηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

BPD Officials are now confirming that this incident is no longer considered an Active Shooter Situation. Everyone is still asked to shelter in place. A media briefing will occur soon. https://t.co/C5gNIbpoLR