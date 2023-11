Τρόμος επικράτησε στο Σικάγο των ΗΠΑ όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε σήμερα με βαγόνι αποχιονισμού.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής σε συνέντευξη Τύπου 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία. Σε νοσοκομεία διακομίστηκαν 23 τραυματίες και η κατάσταση τριών εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

At least a dozen people injured in a crash involving a CTA train on the North Side, Chicago Fire Dept. said. https://t.co/mnhpJ9PrKP