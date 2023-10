Συγκινητικές εικόνες σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ θέλοντας να τιμήσουν τους ομήρους της Χαμάς που κρατούνται στην Γάζα.

Οι οικογένειες των ομήρων στη Γάζα έστησαν ένα τεράστιο τραπέζι για δείπνο στο Τελ Αβίβ με τσάλα, κρασί, κεριά και 203 άδειες καρέκλες για να αντιπροσωπεύουν όλους τους ανθρώπους που κρατούνται αυτή τη στιγμή από τρομοκράτες στη Γάζα.

Outside the Tel Aviv museum, a Shabbat table is set for 203 hostages kidnapped by Hamas to Gaza.



Please watch the full length of the video, and try to imagine the whole world behind each one of those empty seats. pic.twitter.com/8CzS0p3WKe