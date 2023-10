Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικείμενη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ενισχύεται από την απόφαση να εκκενωθεί η πόλη Κιριάτ Σμόνα, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο.

Ειδικότερα, το Ισραήλ ζήτησε την απομάκρυνση των κατοίκων από την Κιριάτ Σμόνα, μια πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές αρχές “ανακοίνωσαν την εφαρμογή σχεδίου για την απομάκρυνση των κατοίκων” της πόλης αυτής και τη μεταφορά τους “σε σπίτια υποδοχής που χρηματοδοτούνται από το κράτος”, επεσήμανε ο στρατός.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει περίπου 25.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τον συνοριακό φράκτη με τον Λίβανο.

Χθες, Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύθηκε επίθεση με εκτοξευτήρα ρουκετών από το έδαφος του Λιβάνου, στην οποία απάντησε πλήττοντας “υποδομές της Χεζμπολάχ”. Επίσης o ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της περιοχής από την οποία έγινε η επίθεση.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τις συγκρούσεις στα ισραηλινολιβανέζικα σύνορα έχουν σκοτωθεί περίπου 20 άνθρωποι από την πλευρά του Λιβάνου, κυρίως μαχητές, αλλά και ένας δημοσιογράφος του Reuters και δύο άμαχοι. Από την πλευρά του Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της σύρραξης, με την εμπλοκή σε αυτή του λιβανέζικου, σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ιράν.

“Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού και επαγρύπνησης στα βόρεια. Αν η Χεζμπολάχ κάνει ένα σοβαρό λάθος, θα απαντήσουμε με ιδιαίτερη ισχύ”, προειδοποίησε την Τρίτη ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η μοναδική που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα μάλλον δεν ανοίγει σήμερα Παρασκευή για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει αποκλειστεί από ρεύμα, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα την ώρα που παράλληλα σφυροκοπείται αδιάλειπτα από τον ισραηλινό στρατό εδώ και 13 ημέρες.

