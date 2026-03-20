Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν τρία ακόμη drones στην ανατολική περιοχή
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρία ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην ανατολική περιοχή της χώρας.
Το υπουργείο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση του drone ή εάν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.
Η δήλωση έγινε λίγο μετά την αναφορά της αναχαίτισης ενός ακόμη drone στην ανατολική περιοχή.
