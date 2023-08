Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σήμερα στη ρωσική περιοχή Καλίνινγκραντ, με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο πιλότων στο αεροσκάφος, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

A Russian Su-30 aircraft crashed in Kaliningrad region, Russia. The crew died in the crash, Russian media report.



Russian defense ministry reported that the crash was caused by technical malfunction. pic.twitter.com/g5mPYLEubH