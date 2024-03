Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροπλάνο Ilyushin Il-76 με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Ιβάνοβο.

Σύμφωνα με ρωσικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, δεν υπάρχουν επιζώντες.

An Il-76 aircraft crashed at Ivanovo airfield, northeast of Moscow in Russia. Russian media reported that there were 8 crew members and 7 passengers on board.



The plane reportedly crashed due to a fire in one of the engines during takeoff.